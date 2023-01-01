Нравится, когда кровь кипит в жилах и подскакивает адреналин? Любишь яркие ощущения и чувство азарта? Играть особенно приятно, если на этом можно заработать.

Vavada — лицензированное онлайн-казино. Здесь ты можешь играть в любимые автоматы и зарабатывать полностью легально на территории РФ и стран постсоветского пространства. Преимущества казино Vavada:

бонусы при первом пополнение депозита

бесплатные фриспины для новых игроков

промокоды для новых зарегистрированных пользователей

кешбэк каждый месяц на проигранную сумму

вывод средств до 10 000 долларов в сутки

турниры без депозита и особого статуса

служба поддержки 24/7

возможность начать играть на демо-версии автоматов бесплатно и без регистрации.

Лучшие автоматы ждут тебя на сайте Vavada. Выбирай доступную игру в демо-версии и прокачивай навыки. Регистрируйся в Vavada и начинай зарабатывать реальные деньги.

Лицензия

Мы имеем лицензию Кюрасао, это значит что казино имеет:

Регистрацию на Кюрасао;

Представителя;

Предоставление полного описания игр;

Правила использования сайта;

Домен в собственности;

Физические сервера компании;

Возможность проводить AML-процедуры для каждого игрока;

Регулярный технический аудит каждой игровой системы (включая программное обеспечение);

RNG сертификат;

Отказ в регистрации на официальном сайте Вавада лиц, не достигших 18 лет.

Играть с нами полностью безопасно, ты можешь проверить лицензию Vavada на специальных сервисах-помощниках и официальных сайте лицензии Кюрасао. Мы охотно предоставляем всю информацию о нас и нашей лицензии.

Название бренда Vavada B.V. Адрес casino Moracon Ltd. Strovolou, 213 3062, Nicosia Cyprus Registered Number: HE 595367 Год основания казино 2017 Номер лицензии 8048/JAZ Curacao Виды валют RUB, USD, EUR

Vavada гарантирует сохранность персональных данных и твоих средств. Если у тебя остались вопросы или у тебя есть трудности с проверкой лицензии — обращайся в тех. поддержку на сайте или в telegram.

Вавада зеркало на сегодня

На тот случай, если на официальный сайт Vavada войти не удается из-за блокировки, мы создали зеркала, с помощью которых вы можете играть без перебоев. Актуальное зеркало Vavada — это точная копия сайта с других электронным адресом. Соответственно, если на основном сайте что-то пойдет не так, ты сможешь выполнить вход на официальный сайт Vavada через зеркало и продолжить там. Вот полный список ссылок на vavada.com зеркало

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Мы регулярно следим за актуальностью информации на официальном сайте Vavada casino. Если вдруг ты заметил, что один из адресов нерабочий или хочешь задать вопрос по поводу зеркал — обращайся в техподдержку площадки.

Бонусы

Тебе доступна широкая программа лояльности от казино Vavada. Существует 3 вида бонусов для старых и новых игроков. Разбираемся, кому доступны бонусы и как их получить.

Привет, держи двойной депозит!

Если ты новый игрок в нашем казино, для тебя есть приветственный бонус Вавада при регистрации. В качестве приветствия новым членам мы удваиваем сумму первого внесенного депозита. Минимальный депозит — 50 рублей, он удваивается автоматически, при пополнении счета. Мы удвоим любую сумму, которую ты внесешь в качестве первого депозита. Так что если ты хочешь сверху еще 100, 200 и даже 500 долларов, вноси нужную сумму на денежный счет и получай свой бонус за счет заведения.

Vavada free spins: Вращай барабан за 0 рублей

Ни разу играл в рулетку в на Vavada? Бездепозитный бонус Вавада бесплатные вращения для новых игроков нашего казино — 100 фриспинов. Выигрыш сразу же поступает на твой бонусный баланс с минимальным вейджером — х20. Делать ставки и играть можно в любой слот. Выбор за тобой!

1000$ по промокоду

Мы помогаем новичкам устроиться поудобнее. Для новых членов у казино Вавада есть промокоды, которые дает 1000 игровых доллары и 100 ставок. Как его получить:

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В казино Vavada рады всем новым игрокам!

Индивидуальные бонусы

Если ты давно с нами, мы не обойдем тебя стороной! Для старых друзей Vavada предлагает индивидуальные бонусы по промокодам. Мы присылаем их на почту самым активным игрокам, а еще публикуем на форумах и в наших сообществах в социальных сетях. Все самое лучшее для тех, кто с нами!

Найти игру на Вавада

Vavada — одно из ТОПовых казино рунета. Мы заключили контракты с разработчиками онлайн-игр. На официальном сайте Вавада и всех зеркалах размещены 4+ тысячи игровых слотов известных производителей:

Endorphina gaming;

Yggdrasil;

Booongo;

Microgaming;

Igrosoft gaming;

NetEnt;

Playtech;

Amatic gaming.

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Топ-автоматов

Рейтинг игровые автоматы вавада на деньги по версии казино в 2024 году:

Book of Dead

Starburst

Gonzo’s Quest

Dead or Alive 2

Vikings Go Berzerk

Bonanza

Reactoonz

Big Bad Wolf

Wolf Gold

Divine Fortune

Все они доступны на сайте vavada игра онлайн. Поэтому ты сможешь играть в ТОПовые игровые автоматы с момента регистрации официальном сайте Вавада.

Live-игры в казино Вавада

Live-игра — это имитация зала в реальном времени с другими участникам. Это дает ощущение игры в настоящем казино с крупье и шампанским. Если наскучили обычные игры, которые можно поставить на паузу, и хочется полностью погрузиться в виртуальный мир, для вас представляем игры в реальном времени.

Vavada 5 Топ игр live:

Megawheel

Gonzo’s Treasure time

Monopoly

Evolution Lobby

Vivo Lobby

Mega Rulette

Betgames Lobby

Crazy time

Dream catcher

Pragmatic Play Lobby

Демо играть в casino Vavada

Если хочешь понять, как все работает, есть демо версии игр. Здесь научишься играть и выстроишь свою стратегию победы. Ты увидишь сам, как реально заработать на настоящих ставках.

На сайте Вавада играть бесплатно без регистрации можно в большинство популярных игр. Переходи в раздел демо и выбирай, что хочется попробовать и учись выигрывать.

Статусы в Vavada vip

На сайте Вавада есть система грейдов, статусов, которые показывают как давно игрок с нами и что ему доступно. Статус рассчитывается из суммы ставок за 1 месяц. Чем выше ставка и чем их больше — тем выше статус в рейтинге. Существует всего 6 грейдов:

Статус Сумма ставок в рублях Новичок до 899 Игрок 900 — 14 999 Бронзовый 15 000 — 239 999 Серебряный 240 000 — 479 999 Золотой 480 000 — 2 999 999 Платиновый от 3 000 000

С повышением рейтинга игрока доступны новые бонусы и возможности на официальном сайте Вавада. Например, участие в турнирах на фриспины и индивидуальные промокоды. Поэтому чем выше статус, тем выгоднее играть и тем выше шанс на победу.

Турниры

Повысить свой статус, получить бонусы и заработать можно участвуя в турнирах. Есть 3 вида турниров исходя из механики игры и вложений для участия. Какие бенефиты можно получить участвуя в турнирах:

повышение статуса

получение промокода от казино Вавада

доступ к новым слотам

доступ к турнирам более высокого уровня

Главный приз и дополнительные бонусы зависят от вида соревнования. Турниры в казино Vavada: х-турниры, денежные и турниры на фриспины. Разберем каждый.

X-турнир

Это соревнование доступно всем игрокам вне зависимости от статуса, нет ограничения по слотам.

Механика: игрок делает ставки по своему усмотрению и получая множители. Множители — это коэфициент, на который будет умножаться сумма ставок. Чем выше итоговая сумма, умноженная на коэффициент, тем выше место в рейтинге.

Победитель: игрок в ТОПе рейтинга, то есть с самой высокой суммой ставок.

Денежный турнир

Этот турнир доступен игрокам с любым статусом, 1 ограничение: стартовая сумма в 1000 монет.

Механика турнира: игрок вносит стартовую сумму и делает ставки, зарабатывая и теряя монеты.

Победитель: тот, у кого в конце осталось больше всего монет.

Турниры на фриспины

Этот турнир доступен только игрокам с высоким статусом, но не требует стартовой суммы депозита.

Механика турнира: гемблер получает 100 фриспинов и участвует в 1 игре, делает ставки на протяжение всех раундов и зарабатывая монеты. В зависимости от турниры игра может меняться.

Победитель: тот, кто сможет заработать больше монет.

Кешбэк от Вавада

Всем игрокам на деньги доступен кешбэк. Мы понимаем, иногда удача отворачивается и гэмблер проигрывает. Vavada поддерживает своих пользователей, поэтому каждый месяц мы возвращаем 10% от суммы проигранных ставок. Чтобы использовать кешбэк, активируй его в течение 14 дней.

Ввод и вывод денег

Если ты решил играть на деньги в азартном клубе, нужно внести депозит на игровой счет казино Вавада. Сделать это можно после входа личный кабинет Вавада. При регистрации игрок выбирает валюту и платежный ресурс. Vavada сотрудничает с 11 ресурсами для перевода депозиты. Вот самые популярные:

Visa,

MasterCard,

QIWI,

Монета.ру,

Skrill,

Neteller,

Webmoney,

Яндекс.Деньги.

Полный список всех платежных систем можно найти в Правилах сайта.

Минимальная сумма пополнения депозита: 50 рублей, 1 доллар или 1 евро.

Вывод денег доступен на тот же ресурс, что и ввод. Зачисление выигрыша выполняется от нескольких минут до нескольких часов. Первое зачисление всегда идет чуть дольше обычного. Если что-то идет не так, обращайся в техподдержку.

Максимальная сумма вывода зависит от статуса игрока.

Статус игрока Сутки Неделя Месяц Обычный (1-3 статус) 5 000 10 000 25 000 VIP (4-6) 10 000 20 000 50 000

Партнерская программа

Каждый может стать партнером Vavada. Наша реферальная программа работает просто: ты привлекаешь новых игроков и получаешь бонусы. Главный бонус: 50% процентов от проигрыша приведенного игрока.

Для инфлюенсеров

Vavada активно сотрудничает с медийными лицами. Если ты блогер или стример, или у тебя есть свой сайт, который ты хочешь использовать для привлечения игроков, для тебя есть особая. По этой ссылке игроки с твоего ресурса будут регистрироваться и закрепляться за тобой. И ты автоматически получишь прибыль из их ставок.

Если ты решил стать партнером, нужно заключить контракт. В контракте будут прописаны все условия сотрудничества. Пиши в техподдержку, наши агенты всегда готовы обсудить все детали.

Техническая поддержка

Гемблеры делают ставки и вносят депозиты в любое время суток. Поэтому в казино Vavada техподдержка работает круглосуточно 7 дней в неделю. Ты можешь обратиться к оператору на сайте или в чате в telegram.

Сайт

Чтобы обратиться в поддержку на сайте, нажми на иконку вопроса сверху и напиши свое обращение. Поддержка через сайт доступна на всех зеркалах.Мы строго следим за качеством работы операторов, поэтому время первого ответа занимает в среднем меньше минуты, а обращения закрываются до 10-ти минут.

Vavada telegram

Чтобы обратиться к нам в телеграм канале, переходи в раздел Контакты и переходи по ссылке в чат. В чат можно писать по любым вопросам, правила обработки обращений те же, что и на сайте. Выбирай тот способ, который тебе удобнее.

Email

Если твой случай особый или ты хочешь обратиться к нам через почту, вот рабочий электронный адрес: admin@vavada.net.

Скачать Вавада на телефон

Играть в казино и зарабатывать теперь можно и со смартфона. Для этого необходимо скачать вавада официальный сайт на андроид или на айфон. В нем есть те же возможности, что и у десктоп-версии: любой игровой слот, пополнение и вывод денег, техподдержка, участие в турнирах. В мобильное приложение встроено vavada казино зеркало на сегодня, поэтому ты сможешь играть без сбоев. Скачать вавада бесплатно можно на офф сайте. Есть и дополнительные возможности: пуш-уведомления. Через них можно узнавать о новостях, смене статуса и получать бонусы.

Как играть на деньги в казино Вавада

Решил играть по-крупному? Тогда следуй инструкции.

Шаг 1. Vavada регистрация. Это просто, нужно ввести:

телефон или email;

пароль;

валюту.

Аккаунт азартного заведения будет доступен на любом зеркале Vavada. Поэтому у тебя всегда будет возможность играть и выводить деньги с денежного счета. При блокировке ресурса твой выигрыш и статус сохранится.

Шаг 2. Внеси депозит. Подключи ресурс для пополнения и убедись, что удобный ресурс доступен на Vavada. Введи данные и сумму пополнения.

Шаг 3. Сделай ставку. Здесь все просто: выбираешь слот и применяешь свои игровые навыки.

Заработать с Vavada — это реально.