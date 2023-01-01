Нравится, когда кровь кипит в жилах и подскакивает адреналин? Любишь яркие ощущения и чувство азарта? Играть особенно приятно, если на этом можно заработать.
Vavada — лицензированное онлайн-казино. Здесь ты можешь играть в любимые автоматы и зарабатывать полностью легально на территории РФ и стран постсоветского пространства. Преимущества казино Vavada:
- бонусы при первом пополнение депозита
- бесплатные фриспины для новых игроков
- промокоды для новых зарегистрированных пользователей
- кешбэк каждый месяц на проигранную сумму
- вывод средств до 10 000 долларов в сутки
- турниры без депозита и особого статуса
- служба поддержки 24/7
- возможность начать играть на демо-версии автоматов бесплатно и без регистрации.
Лучшие автоматы ждут тебя на сайте Vavada. Выбирай доступную игру в демо-версии и прокачивай навыки. Регистрируйся в Vavada и начинай зарабатывать реальные деньги.
Лицензия
Мы имеем лицензию Кюрасао, это значит что казино имеет:
- Регистрацию на Кюрасао;
- Представителя;
- Предоставление полного описания игр;
- Правила использования сайта;
- Домен в собственности;
- Физические сервера компании;
- Возможность проводить AML-процедуры для каждого игрока;
- Регулярный технический аудит каждой игровой системы (включая программное обеспечение);
- RNG сертификат;
- Отказ в регистрации на официальном сайте Вавада лиц, не достигших 18 лет.
Играть с нами полностью безопасно, ты можешь проверить лицензию Vavada на специальных сервисах-помощниках и официальных сайте лицензии Кюрасао. Мы охотно предоставляем всю информацию о нас и нашей лицензии.
|Название бренда
|Vavada B.V.
|Адрес casino
|Moracon Ltd. Strovolou, 213 3062, Nicosia Cyprus Registered Number: HE 595367
|Год основания казино
|2017
|Номер лицензии
|8048/JAZ Curacao
|Виды валют
|RUB, USD, EUR
Vavada гарантирует сохранность персональных данных и твоих средств. Если у тебя остались вопросы или у тебя есть трудности с проверкой лицензии — обращайся в тех. поддержку на сайте или в telegram.
Вавада зеркало на сегодня
На тот случай, если на официальный сайт Vavada войти не удается из-за блокировки, мы создали зеркала, с помощью которых вы можете играть без перебоев. Актуальное зеркало Vavada — это точная копия сайта с других электронным адресом. Соответственно, если на основном сайте что-то пойдет не так, ты сможешь выполнить вход на официальный сайт Vavada через зеркало и продолжить там. Вот полный список ссылок на vavada.com зеркало
|Vavada-4.online
|Vavada-47.vip
|Vavada-555.ua
|vavada-505.net
|Vavada-810.ru
|Vavada2.site
|Vavada113.ру
|40vavada.vip
|23vavada.casino
|11vavada-4.online
|Vavada-200.рф
|Vav-ada9.ru
|Va-va-da-6.win
|Vavada2.ру
|Va-va-da12.vip
|Casinovavada7.net
|85vavada.org
|Vavada-1k.vip
|Vava-da222.com
|vavada-casino-777.win
Мы регулярно следим за актуальностью информации на официальном сайте Vavada casino. Если вдруг ты заметил, что один из адресов нерабочий или хочешь задать вопрос по поводу зеркал — обращайся в техподдержку площадки.
Бонусы
Тебе доступна широкая программа лояльности от казино Vavada. Существует 3 вида бонусов для старых и новых игроков. Разбираемся, кому доступны бонусы и как их получить.
Привет, держи двойной депозит!
Если ты новый игрок в нашем казино, для тебя есть приветственный бонус Вавада при регистрации. В качестве приветствия новым членам мы удваиваем сумму первого внесенного депозита. Минимальный депозит — 50 рублей, он удваивается автоматически, при пополнении счета. Мы удвоим любую сумму, которую ты внесешь в качестве первого депозита. Так что если ты хочешь сверху еще 100, 200 и даже 500 долларов, вноси нужную сумму на денежный счет и получай свой бонус за счет заведения.
Vavada free spins: Вращай барабан за 0 рублей
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- Yggdrasil;
- Booongo;
- Microgaming;
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Рейтинг игровые автоматы вавада на деньги по версии казино в 2024 году:
- Book of Dead
- Starburst
- Gonzo’s Quest
- Dead or Alive 2
- Vikings Go Berzerk
- Bonanza
- Reactoonz
- Big Bad Wolf
- Wolf Gold
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Live-игры в казино Вавада
Live-игра — это имитация зала в реальном времени с другими участникам. Это дает ощущение игры в настоящем казино с крупье и шампанским. Если наскучили обычные игры, которые можно поставить на паузу, и хочется полностью погрузиться в виртуальный мир, для вас представляем игры в реальном времени.
Vavada 5 Топ игр live:
- Megawheel
- Gonzo’s Treasure time
- Monopoly
- Evolution Lobby
- Vivo Lobby
- Mega Rulette
- Betgames Lobby
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- Dream catcher
- Pragmatic Play Lobby
Демо играть в casino Vavada
Если хочешь понять, как все работает, есть демо версии игр. Здесь научишься играть и выстроишь свою стратегию победы. Ты увидишь сам, как реально заработать на настоящих ставках.
На сайте Вавада играть бесплатно без регистрации можно в большинство популярных игр. Переходи в раздел демо и выбирай, что хочется попробовать и учись выигрывать.
Статусы в Vavada vip
На сайте Вавада есть система грейдов, статусов, которые показывают как давно игрок с нами и что ему доступно. Статус рассчитывается из суммы ставок за 1 месяц. Чем выше ставка и чем их больше — тем выше статус в рейтинге. Существует всего 6 грейдов:
|Статус
|Сумма ставок в рублях
|Новичок
|до 899
|Игрок
|900 — 14 999
|Бронзовый
|15 000 — 239 999
|Серебряный
|240 000 — 479 999
|Золотой
|480 000 — 2 999 999
|Платиновый
|от 3 000 000
С повышением рейтинга игрока доступны новые бонусы и возможности на официальном сайте Вавада. Например, участие в турнирах на фриспины и индивидуальные промокоды. Поэтому чем выше статус, тем выгоднее играть и тем выше шанс на победу.
Турниры
Повысить свой статус, получить бонусы и заработать можно участвуя в турнирах. Есть 3 вида турниров исходя из механики игры и вложений для участия. Какие бенефиты можно получить участвуя в турнирах:
- повышение статуса
- получение промокода от казино Вавада
- доступ к новым слотам
- доступ к турнирам более высокого уровня
Главный приз и дополнительные бонусы зависят от вида соревнования. Турниры в казино Vavada: х-турниры, денежные и турниры на фриспины. Разберем каждый.
X-турнир
Это соревнование доступно всем игрокам вне зависимости от статуса, нет ограничения по слотам.
Механика: игрок делает ставки по своему усмотрению и получая множители. Множители — это коэфициент, на который будет умножаться сумма ставок. Чем выше итоговая сумма, умноженная на коэффициент, тем выше место в рейтинге.
Победитель: игрок в ТОПе рейтинга, то есть с самой высокой суммой ставок.
Денежный турнир
Этот турнир доступен игрокам с любым статусом, 1 ограничение: стартовая сумма в 1000 монет.
Механика турнира: игрок вносит стартовую сумму и делает ставки, зарабатывая и теряя монеты.
Победитель: тот, у кого в конце осталось больше всего монет.
Турниры на фриспины
Этот турнир доступен только игрокам с высоким статусом, но не требует стартовой суммы депозита.
Механика турнира: гемблер получает 100 фриспинов и участвует в 1 игре, делает ставки на протяжение всех раундов и зарабатывая монеты. В зависимости от турниры игра может меняться.
Победитель: тот, кто сможет заработать больше монет.
Кешбэк от Вавада
Всем игрокам на деньги доступен кешбэк. Мы понимаем, иногда удача отворачивается и гэмблер проигрывает. Vavada поддерживает своих пользователей, поэтому каждый месяц мы возвращаем 10% от суммы проигранных ставок. Чтобы использовать кешбэк, активируй его в течение 14 дней.
Ввод и вывод денег
Если ты решил играть на деньги в азартном клубе, нужно внести депозит на игровой счет казино Вавада. Сделать это можно после входа личный кабинет Вавада. При регистрации игрок выбирает валюту и платежный ресурс. Vavada сотрудничает с 11 ресурсами для перевода депозиты. Вот самые популярные:
- Visa,
- MasterCard,
- QIWI,
- Монета.ру,
- Skrill,
- Neteller,
- Webmoney,
- Яндекс.Деньги.
Полный список всех платежных систем можно найти в Правилах сайта.
Минимальная сумма пополнения депозита: 50 рублей, 1 доллар или 1 евро.
Вывод денег доступен на тот же ресурс, что и ввод. Зачисление выигрыша выполняется от нескольких минут до нескольких часов. Первое зачисление всегда идет чуть дольше обычного. Если что-то идет не так, обращайся в техподдержку.
Максимальная сумма вывода зависит от статуса игрока.
|Статус игрока
|Сутки
|Неделя
|Месяц
|Обычный (1-3 статус)
|5 000
|10 000
|25 000
|VIP (4-6)
|10 000
|20 000
|50 000
Партнерская программа
Каждый может стать партнером Vavada. Наша реферальная программа работает просто: ты привлекаешь новых игроков и получаешь бонусы. Главный бонус: 50% процентов от проигрыша приведенного игрока.
Для инфлюенсеров
Vavada активно сотрудничает с медийными лицами. Если ты блогер или стример, или у тебя есть свой сайт, который ты хочешь использовать для привлечения игроков, для тебя есть особая. По этой ссылке игроки с твоего ресурса будут регистрироваться и закрепляться за тобой. И ты автоматически получишь прибыль из их ставок.
Если ты решил стать партнером, нужно заключить контракт. В контракте будут прописаны все условия сотрудничества. Пиши в техподдержку, наши агенты всегда готовы обсудить все детали.
Техническая поддержка
Гемблеры делают ставки и вносят депозиты в любое время суток. Поэтому в казино Vavada техподдержка работает круглосуточно 7 дней в неделю. Ты можешь обратиться к оператору на сайте или в чате в telegram.
Сайт
Чтобы обратиться в поддержку на сайте, нажми на иконку вопроса сверху и напиши свое обращение. Поддержка через сайт доступна на всех зеркалах.Мы строго следим за качеством работы операторов, поэтому время первого ответа занимает в среднем меньше минуты, а обращения закрываются до 10-ти минут.
Vavada telegram
Чтобы обратиться к нам в телеграм канале, переходи в раздел Контакты и переходи по ссылке в чат. В чат можно писать по любым вопросам, правила обработки обращений те же, что и на сайте. Выбирай тот способ, который тебе удобнее.
Если твой случай особый или ты хочешь обратиться к нам через почту, вот рабочий электронный адрес: admin@vavada.net.
Скачать Вавада на телефон
Играть в казино и зарабатывать теперь можно и со смартфона. Для этого необходимо скачать вавада официальный сайт на андроид или на айфон. В нем есть те же возможности, что и у десктоп-версии: любой игровой слот, пополнение и вывод денег, техподдержка, участие в турнирах. В мобильное приложение встроено vavada казино зеркало на сегодня, поэтому ты сможешь играть без сбоев. Скачать вавада бесплатно можно на офф сайте. Есть и дополнительные возможности: пуш-уведомления. Через них можно узнавать о новостях, смене статуса и получать бонусы.
Как играть на деньги в казино Вавада
Решил играть по-крупному? Тогда следуй инструкции.
Шаг 1. Vavada регистрация. Это просто, нужно ввести:
- телефон или email;
- пароль;
- валюту.
Аккаунт азартного заведения будет доступен на любом зеркале Vavada. Поэтому у тебя всегда будет возможность играть и выводить деньги с денежного счета. При блокировке ресурса твой выигрыш и статус сохранится.
Шаг 2. Внеси депозит. Подключи ресурс для пополнения и убедись, что удобный ресурс доступен на Vavada. Введи данные и сумму пополнения.
Шаг 3. Сделай ставку. Здесь все просто: выбираешь слот и применяешь свои игровые навыки.
Заработать с Vavada — это реально.